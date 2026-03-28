「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）崩れた「神話」。悔しい結果を、阪神・村上頌樹投手は冷静に受け止めた。２年連続の開幕投手を務めたが、プロ６年目にして巨人戦初黒星。負の「初」を重ねてしまった。「良い流れを持ってくるような投球ができず悔しい」思わぬ幕開けだった。初回、先頭のキャベッジに１ボールからの内角低め直球を捉えられ、先制アーチを被弾。「コースは良かった」と投げ切った結果ではあったが