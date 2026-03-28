◇セ・リーグ広島6―5中日（2026年3月27日マツダスタジアム）大逆転で96年以来30年ぶりの開幕戦劇勝。開幕戦の連敗を3で止めた新井監督は「最高の形で26年のスタートが切れた」と破顔一笑だった。采配が的中した。4点を追う9回1死満塁で代打・モンテロの2点中前打に続き、ドラフト1位・平川が3ボールからの強攻で左翼線へ2点二塁打を放って同点。延長10回2死一、二塁では、それまで無安打の同3位・勝田がセ界の新人で初