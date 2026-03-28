「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）冷静な言葉で、巨人・阿部監督は開幕星への思いを寄せた。たかが、１４３分の１。それでも大事な１勝目でもある。「敵がどうとかじゃなく、とにかく自分たちの野球を貫くこと。それだけに集中している」。一丸で手にした始まりの１勝だ。評価を覆す幕開けだ。予告していた通り、昨年亡くなった長嶋茂雄さんの形見でもあるスーツ、ブローチを身にまとって球場入りした。全体ミーティ