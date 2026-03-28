◇セ・リーグ広島6―5中日（2026年3月27日マツダスタジアム）新人2人があの場面で打てるのがすごい。平川は3―0から「打て」のサインが出ていたのだろうが、しっかり振れたからこそヒットゾーンに行った。勝田にしてもあれだけチャンスで凡退している中で、初球のフォークを見切ってストライクを強振する心臓の強さがある。なかなかできないことで、若い子が自信を持てばすごい力になる。10回1死一塁では菊池に送りバン