「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）巨人のキャベッジ、ダルベックの助っ人コンビがアーチで競演した。昨年は９の０と封じられていた村上から初回、先頭打者弾を放ったキャベッジは「積極的に仕掛けにいっていい結果につながった」と笑顔。４番を任された新助っ人のダルベックは四回にバックスクリーンへ打球を運び竹丸をアシストした。「少しでも力になってあげたかった」と満足そうだった。