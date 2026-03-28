©ABCテレビ 今年２月、京都市下京区東洞院通にオープンした「ラオス料理タマサート」は、京都にいながら本場の味が楽しめると評判のラオス料理店です。京都で生まれ育った小松聖児さんが腕を振るっています。 ©ABCテレビ あまり馴染みのないラオス料理ですが、バナナの葉で魚を包み、様々なハーブや魚醤で蒸した「モックパー」は魚の旨味が凝縮する美味なる一品です。料理を食べたお客さんか