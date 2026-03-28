◇セ・リーグ広島6―5中日（2026年3月27日マツダスタジアム）自身初の開幕投手を務めた床田が粘投を演じた。序盤2回までに長短7安打を浴びて2点を献上したものの、以降は徐々にリズムを取り戻し、直曲球を丁寧に投げ分けてゼロを刻んだ。5回で球数97球を投げ、9安打を許しながら2失点。チームがサヨナラ勝ちを収めても「逆転してくれたけど、結構危ない展開だった。前半に打たれて、そういう流れにしてしまったかなと思