「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）巨人はマルティネス、大勢が不在の救援陣の中で、田中瑛が九回を締めてプロ初セーブを挙げた。「最高っす。絶対にやらかせないシチュエーション。タケちゃん（竹丸）の勝ちを消せないと思った」とホッとした表情。森下に内野安打を許したが佐藤輝をシュートで遊ゴロ併殺に。「理想の打球を打たせられた。成長したなと思った」と自分でも納得の投球となった。