昨夏の北九州記念で鮮やかな末脚を発揮したヤマニンアルリフラは金曜朝、坂路2本乗りで気持ちを整えた。斉藤崇師は「先週から今週にかけて体が締まってきて、良くなっていた前走の感じをキープしています。枠はどこでも。ゲートを五分に切ってほしい」と冷静に語った。枠順は内めの5番。好位確保が勝敗のポイントになる。