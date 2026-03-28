【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しの終値が前日比5.16ドル高の1バレル＝99.64ドルだった。終値として約3年8カ月ぶりの高値を付けた。