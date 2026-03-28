ダノンマッキンリーは金曜朝、角馬場でじっくり体をほぐした。稽古をつけた藤原助手は「ここを目標にフレッシュな状態。今朝の動きも良く、いい雰囲気で調整を進められている」とうなずく。枠は2枠4番。「ポンと前に行く馬じゃないし、内外を見ながら、じっくり脚をためたい。いい枠が当たったと思う」とG1初制覇を目指す。