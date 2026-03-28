3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』。本作は、美味しいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん（岩本）とサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒されていくヒーリングドラマ。 （関連：【画像】ポンチ