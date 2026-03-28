3月30日より放送がスタートする、2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治18年（1885年）、日本で初めて看護婦の養成所が誕生したのを皮切りに、次々と養成所が生まれた。そのうちの1つに、物語の主人公・一ノ瀬りんと大家直美は運命に誘われるように入所する。医療の世界に新たな風を起こした2人の「トレインドナース（正規の教育を受けた看護師）」の波乱万丈な人生を描く物語だ。主人公であり、不運が重