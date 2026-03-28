2頭出し武英厩舎のエーティーマクフィは2枠3番に決まった。武英師は「前に壁をつくりながら運ぶ形がいい。この枠なら理想的な形で運べそう」と納得の表情。金曜は角馬場で体をほぐした。「今朝の雰囲気もいい感じでした。歩様や状態に関しては過去一番と言っていい出来に仕上がったし、楽しみにしています」と期待を寄せた。