24年11月京阪杯勝ちのビッグシーザーは西園正厩舎から杉山晴厩舎所属となり、転厩初戦を迎える。金曜朝は坂路で軽く調整し、枠は2番に決まった。瀬間助手は「内枠でロスなく乗れればいいですね。ペースが流れそうなメンバーだし、脚をためて伸びてくれば」と期待する。2歳時に中京芝6Fで2勝の実績があり、侮れない一頭だ。