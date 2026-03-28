昨年NHKマイルC覇者パンジャタワーは1番に決まった。橋口師は「外よりは良かった。（松山）弘平も内が欲しいと言っていたので」と歓迎の口ぶり。「馬群をさばけるかどうか。外を回して勝つ競馬が多いけど、オーストラリア（ゴールデンイーグル5着）の時も内からさばいてきたので問題ないと思います」とイメージした。