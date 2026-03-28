英国遠征中のサッカー日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。2月の国際サッカー評議会（IFAB）年次総会で改正された競技規則に沿って、交代枠は11に設定。森保一監督（57）は試合前日の公式会見で「W杯に向けての戦術的な部分と、チーム全体の経験値を上げていく部分も考えながら、勝利を目指してベストを尽くしたい」と経験の浅い選手を積極起用する方針を示した。これまでA代表