日本代表は現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。27日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたスコットランド戦の前日会見で、森保一監督が、１年９月ぶりに招集されながら、負傷で辞退となったアヤックスの27歳のDF冨安健洋に言及した。「怪我人は本当にチームとしても痛いですし、選手も辛い思いでいると思います。その中ですべての選手に怪我を治してもらって、プレーできる喜びを味わっ