◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝専大松戸2―1山梨学院（2026年3月27日甲子園）先発した専大松戸のエース右腕・門倉昂大（3年）が121球を投げ、7安打1失点完投勝利を挙げた。「歴史を塗り替えることを目標にやってきた」と笑みが広がった。北照（北海道）との1回戦で4安打完封し、九州国際大付（福岡）との2回戦でも救援で無失点。3試合連続での好投に、持丸監督は「（低めに）抑えて抑えて、よく我慢してくれ