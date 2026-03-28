現地時間３月27日、日本代表の森保一監督がハムデン・パークで行なわれるスコットランド戦の前日会見に臨んだ。対戦国メディアから「スコットランド代表で尊敬する選手」を問われた指揮官は、具体的に２人の名前を挙げた。「まずは世界のトップクラスで戦っている（アンドリュー・）ロバートソン選手。素晴らしい実力の持ち主です。あとは（スコット・）マクトミネイ選手。ワールドカップ出場を決める試合でオーバーヘッドからゴ