◇国際親善試合スコットランドー日本（2026年3月28日グラスゴー）森保監督は18年の就任以降、欧州勢に通算5勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と一度も負けていない。22年W杯カタール大会では優勝経験国のスペインとドイツを撃破。28年ぶりにW杯に出場するFIFAランク38位のスコットランドを「基本的にブロックをつくって、カウンターを仕掛けることを主にやってきているチーム」と分析した。W杯1次リーグでは欧州勢2カ