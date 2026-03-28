◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝中京大中京2―1八戸学院光星（2026年3月27日甲子園）春色の風に、打球が乗った。安打と盗塁、暴投で得た5回1死三塁の勝ち越し機。中京大中京・神達大武（ひろむ＝2年）の一打は中堅へ。「ヒットが欲しくてスイングが小さくなっていたので、思い切り振っていった」。ロースコアの戦いに決着をつける決勝犠飛。背番号8が5年ぶりの4強入りへ導いた。試合前に音楽で気持ちを高める選