【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月24日、都内のサウナ施設にて、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の、ととのい上映会＆取材会が開催された。 Snow Man岩本照とTravis Japan松田元太がW主演を務め、Prime Videoにて3月28日0時から独占配信がっスタートしたドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。おいしいものが大好きなファッションモデル・カ