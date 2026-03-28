将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が大阪府高槻市の「関西将棋会館」で永瀬拓矢九段（33）を4勝3敗のフルセットで退けた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局から一夜明けた27日、再び会館を訪れた。お目当ては棋士のアクリルスタンドが当たるカプセル玩具の自動販売機「ガチャガチャ」。「藤井」が出るまでという条件で人生初体験。3回目で師匠の杉本昌隆八段（57）が出ると「師