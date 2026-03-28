新潟アルビレックスBBは28日からホームで岐阜との2連戦に臨む。27日は舞台となる新潟県長岡市内のアオーレ長岡で最終調整を行った。7日の立川戦で捻挫した右足首は完治していないながら前節の岡山2連戦に出場し、2戦目に両軍最多の17得点を記録したのがSG長谷川智伸（35）。“闘将”としてチームを引っ張る覚悟だ。勝利のためなら痛みも我慢する。岐阜戦に向けた練習も3日間しか全体練習に参加していないが、長谷川は強い決意