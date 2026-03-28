◇国際親善試合スコットランドー日本（2026年3月28日グラスゴー）【木本記者が語る見どころ】今遠征はイングランド戦に主力をぶつける可能性が高い。欧州勢との対戦はドイツ、トルコを連破した23年9月シリーズ以来で、W杯優勝候補との試合は連係面の成熟度を高める位置づけとなる。一方で、当落線上の選手を積極起用する見込みのスコットランド戦は選手を見極めるサバイバル要素が強い。森保監督はプレー強度の高い欧州5