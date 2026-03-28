中国鉄路ウルムチ局集団が運行する質の高い観光特別列車「新東方快車（ニューオリエントエクスプレス）」のアップデートが完了し、リニューアルされた車両が間もなくお披露目されることになっている。「新東方快車」は安全で快適なオーダーメイド型のサービスが売りで、ネットユーザーの間では「移動する高級ホテル」と呼ばれている。サービスの質を高めるべく、ウルムチ局集団はハードウェア設備の操作体験や備品、バリアフリー移