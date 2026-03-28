◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝山梨学院1―2専大松戸（2026年3月27日甲子園）山梨学院は、優勝した23年以来の春4強進出はならなかった。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）は初戦の長崎日大戦の一塁守備で左手首を骨折。2回戦からはベンチでナインを鼓舞し「夏に絶対にこの舞台に戻ってこられると思う」と見据えた。吉田洸二監督は「（菰田の）ケ