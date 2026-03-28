◇国際親善試合スコットランドー日本（2026年3月28日グラスゴー）塩貝の国際Aマッチデビューが濃厚となった。練習では主に右シャドーでプレー。今回が初招集だが、FW小川、MF佐野航との前線のトライアングルは1月まで在籍したNECナイメヘン時代のチームメートで連係面に問題はない。スピードと馬力が武器で「ストロングを生かしてくれる僕よりうまい選手はいっぱいいる。その中でも自分が一番点を取れるのは確か。しっか