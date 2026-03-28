衆院では定数の４分の３を占める巨大与党になったとはいえ、参院では過半数に届いていない。丁寧な国会運営を心掛けねばならないことを、高市政権は痛感したはずだ。高市首相が目指していた、２０２６年度当初予算の２５年度内の成立が難しくなり、政府は総額８・５兆円の暫定予算案を国会に提出した。与野党は週明けに成立させることで一致している。２６年度予算が成立しないまま新年度になれば、国や地方自治体の行政運営