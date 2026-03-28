雪解けとともに、クマが再び出没することが心配される。駆除の必要性が高まっており、ハンターが活動しやすい環境を整えねばならない。北海道砂川市の要請を受けてヒグマを猟銃で駆除したところ、道公安委員会から銃所持の許可を取り消されたハンターの男性について、最高裁第３小法廷は公安委の処分を違法とする判決を言い渡した。男性の勝訴が確定した。男性は猟友会のメンバーで、２０１８年にライフル銃を１発撃ってヒグ