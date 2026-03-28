◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝智弁学園12―8花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）4番手で登板した智弁学園エース左腕の杉本真滉（3年）が球史に残る大逆転劇を演出した。7点ビハインドの3回からマウンドへ。「（展開が）危なくなったらいくぞ、と言われていて。（出番が）少し早かった」。7回を被安打3の8奪三振、無失点の快投で流れを呼び込んだ。今大会は26イニングで1失点。「昨年の近畿大会でも僕が打たれた