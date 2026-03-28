◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝英明3―4大阪桐蔭（2026年3月27日甲子園）英明（香川）は左腕・冨岡琥希（こうき＝3年）が被安打5の5奪三振と粘投も3―4で競り負けた。2―2の6回、先頭打者の谷渕に打たれたソロ本塁打は「スライダーを張られていたのに真ん中付近に投げ、細かい配球ができていなかった」と悔やんだ。直後の7回の攻撃で同点に追いつく粘りを見せたが、春夏通じて初の4強には届かず。背番号1は「