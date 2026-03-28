学生数の半数を留学生が占める立命館アジア太平洋大（ＡＰＵ、大分県別府市）が入管難民法に基づく届け出を怠り、留学生の在留資格取得の手続きが簡素化される「適正校」から除外されたことがわかった。除外による手続きの煩雑化などで４月入学の留学生約３３０人のうち約１００人の入国が遅れ、新学期に間に合わない恐れが出ている。出入国在留管理庁は大学などの教育機関に対し、留学生の氏名、国籍といった情報を適切に届け