◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝専大松戸2―1山梨学院（2026年3月27日甲子園）リベンジ、そして春夏初の4強を呼び込む一打が右中間で弾む。自らのバットで試合を決めた専大松戸の5番・瀬谷鷹我（おうが＝3年）は「自分の長所は右方向に打てること。力まず素直に打てた」と胸を張った。1―1の8回1死二塁。山梨学院の左腕・渡部瑛太（2年）が投じたスライダーを捉えて決勝打。喜ぶ77歳の持丸修一監督に向けガッツ