◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝八戸学院光星1―2中京大中京（2026年3月27日甲子園）【みんなイイじゃん】天国の母は「宏紀、頑張ったね」と褒めてくれるに違いない。八戸学院光星は1―2で惜敗。12年以来14年ぶりの4強入りはならなかった。でも、背番号6の長野宏紀（3年）は「お母さんを甲子園に連れてくる」という約束を果たした。聖地で3試合を戦った。大阪出身で青森の強豪の門を叩いた。そんなとき、悲報が