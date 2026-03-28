原子力発電所から出る使用済み核燃料の中間貯蔵施設（青森県むつ市）を巡り、青森県が２０２６年度の燃料の新規搬入を認めない方針を、同施設を利用する東京電力ホールディングスや日本原子力発電、経済産業省などに伝えたことが、県関係者への取材でわかった。２６年度に予定していた計６０トンの搬入に影響が出そうだ。同施設は原発の敷地外で使用済み核燃料を一時保管する国内唯一の施設で、２４年１１月に操業を開始。使用