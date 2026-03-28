◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝智弁学園12―8花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。智弁学園（奈良）は選抜史上最大となる8点差を逆転し、花咲徳栄（埼玉）を12―8で下して10年ぶりのベスト4入り。専大松戸（千葉）は昨秋の関東大会で8回コールド負けを喫した山梨学院に2―1で競り勝った。中京大中京（愛知）、大阪桐蔭もあす29日に行われる準決勝進出を決めた。2回までに