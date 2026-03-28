フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子でアンバー・グレン（米国）と坂本花織（シスメックス）の心温まる一幕が脚光を浴びている。長年ライバルとしてしのぎを削ってきた２人。坂本が今季限りでの引退を表明しており、競技生活で戦うのは今回が最後だ。そこで坂本がグレンに対して贈った言葉が感動を呼んでいる。米メディア「オペレーションスポーツ」は「アンバー・グレンは記者会見で、ライバル選手からの心