阪神は開幕戦となった２７日の巨人戦（東京ドーム）に１―３で敗れ、２０２６年シーズンは黒星スタート。それでも藤川球児監督（４５）に悲観の色はまるでなかった。２年連続で開幕投手を任された村上頌樹投手（２７）は６回１０１球を投げて５安打３失点。大崩れはしなかったものの、宿敵打線を相手に一発攻勢を浴びた。初回には昨季無安打に封じていたキャベッジにいきなり先頭打者弾を許し、４回には新助っ人・ダルベックに