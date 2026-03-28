巨人が２７日の開幕戦・阪神戦（東京ドーム）に３―１で勝利。阿部慎之助監督（４７）は初めて指揮を執った２４年から３年連続となる開幕戦勝利を飾った。新戦力が躍動した。プロ初登板初先発となったドラフト１位ルーキー・竹丸が開幕投手の大役を務めると、初回から冷静な投球で虎打線を圧倒。４回こそ大山の犠飛で１点を失ったが最少失点で切り抜け、６回１失点と好投した。打っては初回に１番・キャベッジの?１２球団最