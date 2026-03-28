狂喜乱舞だ。芸人でユーチューバーの江頭２：５０（６０）が「第８回好きなＹｏｕＴｕｂｅｒランキング」（２０２６年３月２７日発表オリコンニュース調べ）で４年ぶりに１位に返り咲いた。江頭は昨年時点で?タイトル?に照準を定めてきた。３年連続１位だった嵐・二宮和也率いる「よにのちゃんねる」をライバル視し、組織票動員も辞さない覚悟だった。１位獲得の一報を受けて本人を直撃。「家で寝ていたら、ブリーフ団が（ド