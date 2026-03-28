女子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで中井亜美（TOKIOインカラミ）が130.90点をマーク。合計200.00点でメダルには届かなかった。完璧な演技ではなかったが、17歳の中井が笑顔で充実の今季を締めくくった。トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）の回転が抜け、8位発進となったSPから2日。フリー冒頭でも大技に挑戦し、着氷で膝をつくような形となって失敗