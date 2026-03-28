◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手（２４）が、まさかの大炎上だ。３年連続３回目の開幕投手を任されたエースは、ともに自己ワーストタイの１回２／３を８失点でＫＯ。「このような投球になってしまって申し訳ないです。悪いところが全部出た」とうなだれた。ＷＢＣを終え、調整登板は２１日のオープン戦・阪神戦（京セラＤ）で３１球を投げただけ。それでも「そこら