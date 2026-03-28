◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手（２３）が、プロ２年目のブレイクを予感させた。８点ビハインドの３回から３番手で登板し、６イニングのロングリリーフ。７回と８回に１点ずつを失ったものの、最速１５４キロの直球を軸に４つの三振を奪う力投を見せた。「アピールする立場なので、いい投球をしようと。まっすぐがよかった。ある程度投げたいところにも投げられた」