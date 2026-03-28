◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）広島が、延長１０回サヨナラ勝利で４年ぶりの白星スタートを飾った。平均年齢２８・８歳だった昨季開幕戦から約２歳若返った平均２６・６歳のフレッシュな顔ぶれで臨み、新井監督にとって就任４年目で初の開幕白星。４点ビハインドの９回に１死満塁から代打・モンテロの２点打で２点差に詰め寄り、ドラフト１位・平川（仙台大）のプロ初安打と