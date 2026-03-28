◆パ・リーグロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）昨季最下位からの巻き返しを狙うロッテに、ニューヒーローが誕生した。ドラフト２位左腕の毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打無失点、２奪三振の力投。球団の新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶり２人目となるルーキー開幕星を挙げ、サブロー監督（４９）に初勝利をプレゼントした。登板前夜は落ち着かず、寝ては起き