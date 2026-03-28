◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）プロ野球が２７日、各地で一斉に開幕した。巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が昨季王者の阪神を相手に６回１失点と堂々の投球を披露。リリーフ３投手も無失点で切り抜け、球団初の新人開幕白星を挙げた。打線も１番トレイ・キャベッジ外野手（２８）が球団１９年ぶりとなる開幕戦先頭弾。さらに、第９７代４番に抜てき