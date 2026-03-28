◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダ）頼もしすぎるルーキーコンビが、球団３０年ぶりの開幕サヨナラ勝利に導いた。延長１０回２死一、二塁。ドラフト３位・勝田が右翼線を破るプロ初安打で、新人ではセ初の開幕戦サヨナラ打。それまで２度の得点圏を含む４打席凡退だっただけに「３度目の正直。夢のようです」と上の空。代打も考えられる場面で「迷わなかった。期待していた」と送り出してく