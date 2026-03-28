◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）４点リードを追いつかれたアブレウが、ぎっくり腰で出場選手登録を抹消されることが決まった。故障離脱中の松山の代役で９回に登板したが、平川の左翼線への２点二塁打など１死しか奪えず４失点。試合後は、カリステとスタッフに両脇を抱えられながらバスに乗り込んだ。井上監督は「投げていた途中で異変があったらしくて。それを早く言って